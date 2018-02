»Bil sem zunaj, na terasi lokala, ko sem slišal, kako so se začeli cufati. Štirje, pet ljudi je bilo na kupu, prerivali so se, jaz pa sem se umaknil. Nič nisem videl, da bi kdo koga pospremil iz lokala, niti kaj natančno se je notri dogajalo,« je na sodišču pripovedovala priča dogodka v noči na 1. oktober lani v lokalu Osterman v Kočevju, kjer bi skoraj prišlo do tragičnega epiloga. Po prepričanju tožilstva je 25-letni Martin Brezar z osem do deset centimetrov dolgim nožem v trebuh zabodel v domačem okolju znanega bodibilderja in občinskega svetnika Sa