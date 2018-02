Večina, vključno z nekaterimi ljudmi znotraj kluba, je bila mnenja, da je vključitev McTominayja v prvo ekipo nekakšna psihološka igrica med Mourinhem in francoskim vezistom Paulom Pogbajem, ki po prihodu v Anglijo ne najde forme iz časa, ko je igral za Juventus. A 55-letni Portugalec je očitno zelo zadovoljen s tem, kako igra novinec v ekipi.

Po tekmi s Chelseajem je dejal, »da sta bila Scott in Nemanja Matić ključna igralca ob zmagi«. Independent poroča, da Portugalčevo navdušenje preseneča tudi interno, saj so določeni posamezniki, ki delujejo znotraj klubskega mladinskega pogona, dejali, da se je McTominay v prvi ekipi pojavil »tako rekoč od nikoder«.

Kot mladinec namreč ni bil med najbolj obetavnimi, med letoma 2013 in 2016 je recimo za ekipo do 18 let odigral pičlih 12 tekem, torej zgolj štiri na sezono. Šele ko je po dopolnjenemu 18. letu v vsega 18 mesecih zrastel dobrih 25 centimetrov, je bil v sezoni 2016/17 izbran v ekipo do 23 let, kjer pa je zanimivo začel kot napadalec.