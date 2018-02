Nepridipravi so se nad spomenikom žrtvam vseh vojn v središču Ljubljane znesli že pred štirimi dnevi, a je policija napis tako hitro prekrila s platnom, da ni bilo znano, kaj je dejansko pisalo. So pa na policiji takrat potrdili prijavo in preiskavo vandalskega dejanja. Sedaj ni znano, ali je tako s spomenika zgolj odstopilo platno in s tem razkrilo prvotni, pred dnevi nastali napis, ali pa so se nepridipravi nad spomenikom znesli še enkrat.

Spomenik sprave, ki sicer že od postavitve deli Slovence, je bil že večkrat tarča vandalov. Leta 2015 so nanj napisali »Nehajte se že igrati partizane in domobrance«, na steklo začasnega spomenika pa narisali kljukasti križ.