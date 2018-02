Povabljence so ob vstopu v prostor prosili, naj na telefonih ugasnejo tako wi-fi kot kakršnekoli druge povezave s spletom in podatki. Dokaj nenavadna zahteva na dogodku, kjer se zbere smetana modne srenje, ki običajno sproti objavlja fotografije na spletu ali pa celo v živo prenaša revijo. Po 45 minutah čakanja so prek zvočnika okrcali tiste uporabnike, ki navodil niso upoštevali.

Po predstavitvi oblačil so na vrsto prišle ročne torbice, ki so jih nad pisto nosili droni. Občinstvo je bilo nad inovativnostjo modne hiše navdušeno, poleg tega pa so bili dejansko nekaj minut povsem osredotočeni na modo in torbice, ne pa na telefone, kakor je sicer običajno.