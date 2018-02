»Tekmovalna proga je pripravljena. Vse je tako, kot mora biti. V Kranjski Gori je res prava zimska pravljica, po dolgem času spet ena prava zima, kot so bile včasih in se jih radi spomnimo. Sneg, ki je padel februarja, je za nas organizatorje predstavljal eno manjšo nadlogo, za turizem v Kranjski Gori pa je nekaj fantastičnega. Imamo ekipo, znanje, ljudi, ki znajo in vedo kaj narediti v določenem trenutku in me ne skrbi, da ne bi mogli znova speljati še eno vrhunsko tekmovanje. Tudi ob morebitnih dodatnih snežnih padavinah,« je bil pred jubilejno 50. izvedbo svetovnega pokala v Kranjski Gori optimističen generalni sekretar organizacijskega komiteja Pokala Vitranc Srečko Medven.

»Tekme bodo 3. in 4. marca, 2. marca je prosti trening. Definitivno nam uspehi Žana Kranjca v letošnji sezoni zagotavljajo, da bo skušal doseči eno vrhunsko uvrstitev v Kranjski Gori pred domačimi gledalci. Seveda vabim vse gledalce, ljubitelje alpskega smučanja in pa vse, ki navijajo zanj in naše druge tekmovalce, ki bodo tekmovali v Kranjski Gori, da pridejo in jih bodrijo v živo, bučno in glasno,« je Medven povabil vse ljubitelje športa v Kranjsko Goro na že 57. Pokal Vitranc.

Vsi, ki bodo s sabo prinesli dovolj veliko slovensko zastavo, višine vsaj 60 cm, si bodo lahko tekmovanje najboljših alpskih smučarjev na svetu ogledali brezplačno. Ogled tekem brez dodatnega plačila pa bo možen tudi z veljavno smučarsko vozovnico s terena ob progi ali v ciljni areni na stojišču.

Za Žanom Kranjcem je najboljša sezona v karieri, v Kranjski Gori pa bo nastopil z odlično popotnico z olimpijskega veleslaloma v Pjongčangu, kjer je s četrtim mestom zaostal le za najboljšimi tremi veleslalomisti. Tako dober še ni bil. Trenutno zaseda sedmo mesto v veleslalomskem seštevku. Na petih veleslalomih v tej sezoni se je vsakič uvrstil v finale. Najboljši veleslalom kariere mu je uspel decembra v Alta Badii, ko se je s tretjim mestom prvič zavihtel na stopničke. V Beaver Creeku je bil 14., v Val d'Iseru sedmi, v Adelbodnu peti in v Garmisch-Partenkirchnu 18.

V Kranjski Gori še ni pokazal vsega, kar zna. Lanski veleslalom je končal na 23. mesto, leto pred tem pa je bil dvakrat 16., kar je njegova najboljša uvrstitev na tekmah na vitranški strmini. Prvi slovenski slalomist v Kranjski Gori bo Štefan Hadalin, ki je lanski slalom končal na 22. mestu, kar je njegov najboljši dosežek na tekmovanjih v Podkorenu. Letošnja sezona doslej za Vrhničana ni potekala po načrtih. Zadnjič se je v svetovnem pokalu prebil med najboljšo trideseterico na slalomu 10. decembra v Val d'Iseru, ko je bil 16. Nekaj potrebne samozavesti je dobil v olimpijskem Yongpyongu, ko je veleslalom končal na 21. mestu, olimpijski slalom pa se je žal zanj končal z odstopom na prvi progi. Prvi favorit obeh vitranških preizkušenj bo avstrijski as Marcel Hirscher.