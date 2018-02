Današnji spust z Vrtače, katere stena naj bi bila za trojico deskarjev na snegu prizorišče nepopisnih snežnih užitkov, se ni končal po načrtih. Malo pred pol deseto uro zjutraj sta dva deskarja uspešno presmučala južno pobočje te gore, ki je znano kot plazovito, tretji pa te sreče ni imel. »Zadnjemu se je utrgal plaz suhega snega večjih dimenzij – širine okoli 60 in dolžine več kot 300 metrov,« so v svojem poročilu navedli gorenjski policisti. »Po približno 300 metrih sta se plaz in deskar, ki je uporabil plazovni nahrbtnik, ustavila. Deskar je ostal na površju in je utrpel telesne poškodbe, kljub zelo hitremu prihodu reševalne ekipe na kraj pa je bil že podhlajen. Po prvih podatkih življenje deskarja zaradi poškodb ni ogroženo,« je njegovo stanje opisal tiskovni predstavnik PU Kranj, mag. Bojan Kos.

Peš bi do ponesrečenega potrebovali uro in pol Pomoč je poklical prijatelj ponesrečenca, radovljiški reševalci pa so bili na kraju dogodka zelo hitro. »Dve okoliščini sta deskarju rešili življenje. Prva je bila oprema, druga pa dejstvo, da je bil helikopter prost in da smo reševalci do ponesrečenca lahko prišli izjemno hitro,« pravi načelnik Gorske reševalne službe Radovljica Toni Smolej. »V nasprotnem primeru bi do njega prišli šele po uri in pol, kar bi bilo zanj lahko že usodno. Pomislite, kako vas zebe, če pri petnajstih stopinjah pod ničlo stojite eno uro pri miru. Kadar je človek poškodovan, se deli telesa še hitreje ohlajajo,« pojasni gorski reševalec. Vsi trije deskarji so bili po njegovih besedah popolnoma opremljeni za zimske razmere in na splošno izkušeni za deskanje v zimskih razmerah. »Vendar plaz ne sprašuje po izkušnjah,« opozarja. Zaščitna oprema je sicer priporočljiva, ni pa zakonsko obvezna, pravijo gorenjski policisti. »Vendar pa ni vsemogočna in ne more preprečiti vsega.« Ključnega pomena je bil tudi tokrat po besedah gorskih reševalcev in policistov plazovni nahrbtnik, ki je deskarja med drsenjem plazu držal na površini.