»Zaupanje, sledljivost in ekonomičnost transakcij,« je prednosti veriženja podatkovnih blokov v energetiki na današnji konferenci Energetika in blokchain v organizaciji družbe Prosperia opisal član uprave Petrola Rok Vodnik. Blokchain sicer prinaša veliko izzivov, energetske družbe pa bodo prisiljene v spreminjanje poslovnih modelov in izboljšanje uporabniške izkušnje.

To bo pomembno na mikro ravni, pri uporabnikih, ki tudi sami proizvajajo elektriko. »Uporabniki se bodo lahko izognili posrednikom, zato bo to zanje ceneje in učinkoviteje. Svoje vire energije in uporabnike bodo lahko dali na razpolago v sistem in jih optimizirali,« je pojasnil.

Spremembe energetskim družbam postavljajo pomembna vprašanja. Izzivi so veliki, Petrol po njegovih besedah že pogleduje na področje novih tehnologij z nekaj projekti. Med drugim delajo na projektu, s katerim razvijajo komunikacijo in plačila pri električnih avtomobilih, ki so povezani z vtičnicami. »Na splošno se v energetiki ukvarjamo s celovitim upravljanjem energije pri kupcih, kjer bo blokchain omogočal nadaljnje korake,« je pojasnil. Ob tem pa je izpostavil vprašanje regulacije, ki ne dohaja razvoja tehnologije.