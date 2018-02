Vrhovno sodišče ZDA priseljencem odvzelo pravico do pritožbe proti zaporu za nedoločen čas

Ameriško vrhovno sodišče, kjer so v večini konservativci, je v torek nezakonitim in zakonitim priseljencem v ZDA odvzela pravico do pritožbe proti zaporu za nedoločen čas med postopkom deportacije. Odločitev odmeva zaradi predsednika ZDA Donalda Trumpa in njegovega odnosa do priseljencev.