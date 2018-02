Zdravniki so zato obvestili policijo. Med pogovorom s poškodovancem se jim je ta izgovarjal, da se je poškodoval med padcem. Niso mu verjeli. Mariborski kriminalisti preiskujejo poskus uboja, ki naj bi se zgodil na desnem bregu reke Drave, je poročal Večer. Kaznivega dejanja, za katero je predpisana kazen od pet do petnajst let zapora, so osumili zunajzakonsko partnerico poškodovanca.

Po neuradnih podatkih naj bi ga po sporu v torek zvečer zabodla s predmetom, ki ima ostro kratko rezilo. Oškodovanec se je sprva zatekel k sorodniku in mu zaupal, kaj se je zgodilo. Ko je poiskal nujno medicinsko pomoč, pa je svojo zgodbo spremenil.

Kriminalisti so že odvzeli prostost osumljenki, ki po neuradnih informacijah zanika očitek, da je zabodla svojega partnerja in mu skušala vzeti življenje. »Zaradi stavke ne dajemo podrobnejših informacij v zvezi z obravnavano zadevo,« je bil kratek Miran Šadl, tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor.