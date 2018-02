Napadalcu Barcelone s pravim imenom Enrique Castro, ki pa so ga mediji imenovali tudi El Brujo (čarovnik), so se na družabnih omrežjih poklonili številni nogometaši in klubi, pa tudi druge vidne osebnosti. Predsednik španske vlade Mariano Rajoy je zapisal, da je bil Quini »legenda športa, ki bo ostal nepozabljen«, Lionel Messi je dodal »za vedno Quini«, nekdanji španski reprezentant David Villa pa se je priklonil z besedami: »Ekipa v nebesih je potrebovala gole in vzela je najboljšega.«

Vodstvo španske lige je sporočilo, da se bodo sredine in četrtkove tekme lige začele z minuto molka. Quini je v španski ligi odigral 448 tekem in dosegel 219 golov. Med leti 1974 in 1982 je bil tudi petkrat najboljši strelec španskega prvenstva, z reprezentanco je leta 1978 in 1982 nastopil na svetovnem prvenstvu, leta 1980 pa na evropskem. Za reprezentanco je na 37 tekmah dosegel tudi osem golov.

Posebno zgodbo je Quini doživel tudi leta 1981, ko so ga ugrabili neznanci in zanj zahtevali visoko odkupnino. Po 25 dneh ga je policija osvobodila iz jetništva avtomehanične delavnice v Zaragozi.

Župan Gijona je že napovedal, da bodo tamkajšnji stadion El Molinon poimenovali po doslej največjem nogometnem zvezdniku mesta.