Da bi se kaj takšnega zgodilo pri nas, kjer medicinske sestre in drugo zdravstveno osebje že leta opozarjajo na (pre)nizke plače za tako garaško delo, kot ga opravljajo, je verjetno nemogoče pričakovati. Zdravniki so si lani po grožnji s stavko in pogajanjih z vlado zagotovili plačno reformo v zdravstvu, so pa najranljivejše skupine zaposlenih v tem sektorju ostale brez povišic. V Kanadi so se zdravniki zadeve lotili drugače.

V odprtem pismu je kakšnih 250 zdravnikov zapisalo, da jih je predlog za povišanje njihov plač presenetil zlasti zato, ker medicinske sestre in drugo zdravstveno osebje dela v nezavidljivih in težkih delovnih pogojih, na katere opozarjajo tudi sestre same. »Vsota denarja, namenjenega za zdravstvo, je točno določena. Več kot daš zdravnikom, manj ostane za ostale zaposlene,« je povedala vodja podpisnikov odprtega pisma Isabelle Leblanc, ki priznava, da je odločitev zdravnikov vendarle nevsakdanja. »Ni pa neobičajno opozorilo, da je denar bolj potreben v delovnem okolju. Če bodo denar namenili za izboljšanje zdravstvenega sistema, ne pa za odebelitev denarnic zdravnikov, bo to veliko bolje tudi za paciente,« je opozorila in dodala, da veliko ljudi gara, ne zgolj zdravniki.

Minister za zdravje Quebeca Gaetan Barrette je za medije že povedal, da lahko denar za zdravnike porabi drugje. »Če se jim zdi, da so preveč plačani, lahko dodaten denar pustijo, mi pa ga bomo porabili druge,« je bil jasen. Dodal je, da ogromno delajo tudi na izboljšanju delovnega okolja za vse zaposlene v zdravstvu. Medicinske sestre zadnja leta vse glasneje opozarjajo na težke razmere, v katerih delajo, pa tudi na vse več dodatnega dela, ki jim ga nalagajo.