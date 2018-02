Bela hiša ima težave z varnostnimi pregledi in potrdili uslužbencev šele zadnjih nekaj tednov, odkar je moral zaradi razkritja informacije o pretepanju dveh nekdanjih soprog odstopiti glavni tajnik za osebje Bele hiše Rob Porter. Šef kabineta Bele hiše general John Kelly je bil pod udarom kritik zaradi odziva na Porterjevo afero in se je odločil narediti red.

Sredi februarja je vsem visokim uslužbencem Bele hiše, ki so imeli dostop do strogo zaupnih podatkov na podlagi začasnega dovoljenja, preden je bil odpravljen varnostni pregled FBI, ta dostop prekinil. Kushner ima sedaj skupaj z drugimi dostop le do zaupnih podatkov, kar pomeni, da več ne bi smel prisostvovati rednim jutranjim varnostno-obveščevalnim poročilom predsedniku Trumpu.

Kar je ironično, glede na to, da Trump ta poročila ne bere in se zanaša na takšne, kot je Kushner, ki mu je med drugim zaupal nalogo, da pripelje mir na Bližnji vzhod. Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je v torek vztrajno zavračala komentarje o Kushnerju in drugih v podobnem položaju, potem, ko je Trump v petek dejal, da odločitev o tem prepušča Kellyju.

Analitiki se sedaj sprašujejo, ali Trump Kushnerju nenadoma več ne zaupa, saj bi mu lahko sam brez težav izdal dovoljenje za dostop do strogo zaupnih podatkov, ali pa je v ozadju kaj drugega. Morda dvorne spletke, saj je Kelly razjezil tako Kushnerja kot predsednikovo hči Ivanko, ko jima je zabičal, da imata dostop do predsednika le še preko njega. Trump zaupa zetu in hčeri, obenem pa se zanaša na Kellyja, da naredi red v kaotični Beli hiši, kar je delo, ki kar traja.