Celotno območje pokriva kar štirinajst občin s skupno površino 1067 kvadratnih kilometrov in približno 53.000 prebivalci.

Na slovenski strani spada območje Geoparka Karavanke v del statistične regije Koroške ter zajema pet občin: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd. Na avstrijski strani zajema devet občin: Sele (Zell), Galicija (Gallizien), Železna Kapla - Bela (Eisenkappel-Vellach), Žitara vas (Sittersdorf), Globasnica (Globasnitz), Bistrica nad Pliberkom (Feistritz ob Bleiburg), Pliberk (Bleiburg), Suha (Neuhaus), Labot (Lavamünd), ki so del Spodnje Koroške (Unterkärnten). Te občine so v letu 2013 tudi formalno ustanovile bilateralno čezmejno delovno skupnost s sedežem v Železni Kapli, katere cilji so: zaščita in ohranjanje naravnih in kulturnih virov, ozaveščanje in izobraževanje, predvsem v osnovnih šolah in vrtcih, a tudi s strokovno-znanstveno sfero, sonaravna turistična raba naravnega in kulturnega prostora ter bilateralni regionalni razvoj in izvedba projektov.

Geopark Karavanke je leta 2013 postal tudi del evropske mreže (EGN) in globalne mreže (GGN) geoparkov, od novembra 2015 pa ima naziv Unescov globalni geopark.

Najboljše razgledne točke

»Geopark Karavanke odlikujejo raznolika in ohranjena narava, izjemne geološke posebnosti, bogata in raznolika kulturna dediščina ter iskrena gostoljubnost domačinov. Vse to je mogoče najbolj pristno doživeti peš ali s kolesom,« je uvodoma povabil na raziskovanje geoparka Primož Vodovnik iz regionalne razvojne agencije za Koroško.

Značilnost Geoparka Karavanke so globoki zeleni gozdovi, prepredeni s kolovozi in gozdnimi potmi. Njihovi grebeni so dostopni po stezicah, ki praviloma vodijo do najboljših razglednih točk. Ob markiranih planinskih poteh so številne koče, kjer pohodnikom ponujajo toplo zavetje in prenočišče, krepčilno hrano in pijačo ter prijazne nasvete.

Čez Geopark Karavanke potekajo številne daljinske poti, na primer Via Alpina, Evropska pešpot E6, Slovenska planinska pot in Koroška planinska pot.

»Od naštetih poti bi izpostavil dve, Južnoalpsko panoramsko pot in koroški hribovski izziv – K24.

Južnoalpska panoramska pot, slovensko imenovana tudi Panoramska pot Karavanke, ki poteka po vrhovih od Roža pa vse do Štajerske, vodi skozi Geopark Karavanke s kar šestimi od sedemnajstih etap. Pohodniki jo lahko prehodijo sami ali pa s pomočjo izšolanih vodnikov Geoparka Karavanke, ki obiskovalce popeljejo do nepozabnih skrivnih kotičkov in povedo marsikatero zgodbo o legendah in o življenju v Karavankah.

K24 je 80 kilometrov dolga pot z vzponi na pet najvišjih vrhov okoli Črne na Koroškem, to so Uršlja gora (1699 metrov), Smrekovec (1577 metrov), Raduha (2062 metrov), Olševa (1930 metrov) in Peca (2125 metrov). Najbolj vzdržljivi in drzni gorniki, ki premagajo pot v manj kot 24 urah, postanejo člani Kluba 24. Obiskovalci se tudi sicer radi podajo na gorske vzpone na Peco, Košuto (2133 metrov), Obir (2139 metrov), Uršljo goro, Olševo, Raduho, na pohode po širnih prostranstvih 'ugaslega vulkana' Smrekovca ali pa na katero od urejenih zanimivih tematskih poti, primernih za sproščajoče sprehode ali raziskovalna potepanja,« je pojasnil dve izmed znamenitosti geoparka Primož Vodovnik.