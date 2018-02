Gost in njegova želja sta v osredju, uspešna zgodba pa čudovita popotnica, da se zadovoljen obiskovalec vrne, poudarjajo v Rimskih termah, ki po zasebnem prevzemu pred štirimi leti z novim lastnikom pišejo lepo turistično zgodbo.

»V svetu hotelirstva nenavadnih želja ni, ker zagotovo lahko vse izpolnimo,« pravi direktor Rimskih term Valerij Arakelov. Da to jemljejo resno, kaže njihov razširjen program storitev, ki ga sproti prilagajajo obiskovalcem.

Povej mi, od kod si, in vedel bom, kaj imaš rad

Zanimivo je dejstvo, da se želje gostov prepozna že po državi, iz katere prihajajo. To daje določene smernice turističnim delavcem.

»Gostje izbirajo programe glede na to, iz katere države prihajajo,« dodaja Arakelov. »Rusko govoreči gostje se zanimajo predvsem za ohranitev zdravja in dobrega počutja, kar se povezuje s tretmaji v našem medicinskem centru v Rimskih termah. Italijane zanimajo predvsem kvalitetne velneške storitve in okusna hrana. Germansko govoreči gostje si želijo udobne namestitve in spoznavanja skritih kotičkov Slovenije. Vsem gostom pa je skupno to, da jih zanima okolica Rimskih Toplic, ki je miren kotiček sredi neokrnjene narave, primeren za jogo, tajči, pohodništvo, nordijsko hojo in kolesarjenje,« pove direktor znamenitih term z bogato zgodovino.

V preteklosti so terme obiskovali številni ugledni gostje, med katerimi ni manjkalo kronanih glav in aristokracije, obiskovali so jih cesar Ferdinand, princesa Viktorija in Napoleonova sestra, princesa Murat. Da pa so sloves prestižnih, a hkrati cenovno zelo dostopnih term zadržali, danes pričajo podatki, da je v Rimskih termah pester obisk tako domačih medijsko znanih oseb s kulturnega, političnega in glasbenega področja kot tudi s tujih diplomatskih področij.