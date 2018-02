Kapa, kot jo nosijo kirurgi, maska, ki zakriva usta in nos zdravnikov, ter halja predstavljajo kostum mrliškega oglednika, ki ga v eni od predstav za gimnazijski dramski festival igra sošolec dijaka Mateja Zupančiča. Ta nam dovoli, da pokukamo med kostume in rekvizite, ter pojasni, da je besedilo za gledališko predstavo, s katero se njegov razred predstavlja na odru, napisal sam.

O popolnih hlačah, ki so žal prekratke…

Letošnji gledališki festival Gimnazije Jesenice je že sedmi po vrsti. Začel se je sinoči in se bo končal danes. Profesorica slovenščine, vodja in pobudnica festivala Marija Palovšnik poudarja, da so si kriminalno tematiko, ki je rdeča nit predstav, letos zaželeli dijaki. »Nastalo je šest avtorskih besedil, po katerih so dijaki postavili predstave, izbrali igralsko zasedbo, poskrbeli za režijo, sceno, glasbo, kostume, gledališke liste in vse drugo.« Če bi uspelo še sedmemu oddelku, v katerem so se trudili vse do zadnjega, bi bila polovica gimnazije na odru, dodaja profesorica.

»Najbolj neprijetna opravila so tista, povezana s kostumi in sceno. S tem je največ dela. Težko je narediti dobro sceno. Pa tudi s kostumi so križi in težave. Ko nekje zagledaš idealne hlače za svojo vlogo, zagotovo kmalu ugotoviš, da ti segajo skoraj do kolen in da so očitno prekratke,« križe in težave zadnjih dni opisuje Zupančič. S sošolci so tako vneto vadili, da zimskih počitnic skorajda niso imeli. V okolici Jesenic pa je bilo v zadnjih tednih zaradi vaj vsakega oddelka posebej težko najti prosto dvorano kulturnih in podobnih društev in domov.