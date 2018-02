Vlada, kdaj bo konec kratenja pravic zaposlenih?

Spoštovani gospod Franc Mihič, javno bi se želel zahvaliti za vaš predlog, ki ste ga poslali vladi in se glasi: »Vladi RS predlagam, da prepreči protiustavno kršenje lastninskih pravic delojemalcev, za katere delodajalci Zpizu ne nakazujejo pokojninskih prispevkov, da se preneha oškodovanje zaposlenih. Menim, da je to povsem samoumevna dolžnost vsake demokratične države in njene vlade. Menim, da je stanje, ko se nekaznovano kratijo lastninske pravice zaposlenih oziroma delojemalcev, skrajno krivično in je v sramoto politiki in državi, predvsem pa v posmeh prizadetim in pravni državi. V ta namen prilagam in predlagam v presojo primer tozadevnega kazenskega zakona ZRN, ker menim, da je ustrezen tudi za našo državo. Menim tudi, da je nedavno sprejeti zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Zpiz-2E) povsem neživljenjski in neustrezen, krivičen.«