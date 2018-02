Okrasni cvetlični lonci so priljubljen dodatek v stanovanju. Zato je lepo, če so barvno usklajeni s preostalim interjerjem v prostoru, prav tako je prav, da se barvno ne tepejo z barvo cvetov. Morda lahko zadnje zimske dni izkoristimo za pomladno prenovo cvetličnih loncev. Ko se bodo temperature nekoliko dvignile, bo namreč tudi čas primeren, da sobne rastline presadimo.

Za prenovo cvetličnih loncev ne potrebujemo veliko denarja. Kot pravi Neža Cankar iz trgovine Rayher, zadostujejo že večji plastični lonci, akrilne barve, čopič, morda štampiljke s črkami, barvna blazinica za odtise in zaščitni lak. »Novo podobo jim zelo enostavno priskrbimo z akrilnimi barvami in odtisnjenim napisom. Očiščen lonček najprej prebarvamo z akrilno barvo in počakamo, da se posuši. Nanesemo dva sloja barve. Nato s štampiljkami v obliki črk napišemo poljubno misel ali pa na lonček napišemo, katera semena bomo posejali,« pove Cankarjeva. Prav tako svetuje, da na koncu lonček premažemo z zaščitnim lakom. »Tako ga bomo lahko postavili tudi na prosto, saj bo zaščiten pred dežjem in soncem.«

Mozaik iz različnih materialov Nič bolj enostavna ni izdelava mozaika na cvetličnem lončku. Ker gre za majhno površino, večji in zahtevni vzorci praktično ne pridejo do izraza. Poleg kupljenih materialov za mozaik lahko uporabimo tudi koščke stare keramike, steklo in školjke, ki smo jih nabrali med poletnimi počitnicami ob morju, primerni so tudi gumbi. Poleg slednjega nam bodo pri izdelavi mozaika prišli prav tudi klešče za ščipanje, lopatica, gobica, krpe, lepilo za mozaik, fugirna masa v prahu, posoda za mešanje, laneno olje in vosek. Lonec najprej očistimo in posušimo. Za večjo samozavest oziroma če se ne znamo prepustiti trenutnemu navdihu, s svinčnikom nanj narišemo želeni vzorec. Lepilo nanesemo postopno, na manjši del lonca, kjer bomo lepili, saj se hitro suši. Koščke materiala, ki smo ga izbrali za okrasni lonec, prenesemo na podlago z lepilom. Če so površine koščkov prevelike, jih s posebnimi kleščami razlomimo. Pozorni smo, da je med njimi od 1 do 2 milimetra prostora. Previdno očistimo presežek lepila. Mozaik naj se suši čez noč, da se bo lepilo zares dobro zasušilo, sicer nam lahko pri fugiranju kak košček izpade. Po navodilih zmešamo prah za fugiranje z vodo. Z lopatico ali modelirko vtremo fugirno maso v fuge na celotnem mozaiku, pozorni smo tudi na robove. Presežek fugirne mase odstranimo z lopatico ali kar s prsti. Počakamo, da začne fugirna masa spreminjati barvo in se naredi nekakšen film. Po šestih urah sušenja z mokro krpo z motiva odstranimo sledi fugirne mase. Po nadaljnjih šestih urah obrišemo mozaik s suho gobico ali krpo in ga spoliramo. Na koncu ga premažemo z voskom ali lanenim oljem in obrišemo.