Predlogi za novo ime Makedonije: Zgornja, Severna, Vardarska, Nova...

V Skopju se je sinoči zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti spremembi imena Makedonije, so poročali makedonski mediji. Med drugim so zahtevali konec pogajanj z Grčijo o imenu. Med doslej znanimi predlogi za spremembo imena sta Zgornja in Severna Makedonija, pa tudi Vardarska Makedonija, Nova Makedonija in Republika Makedonija (Skopje).