Mala Gaja, ki bo kmalu dopolnila pet let, je popolnoma odvisna od pomoči drugih, predvsem ljubečih staršev. Poleg cerebralne paralize ima tudi druge hude okvare, hranijo jo na poseben način. Starši so na kranjskem sodišču vložili odškodninsko tožbo, v kateri od Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo zaradi domnevne napake ob porodu zahtevajo nekaj več kot milijon evrov odškodnine. Z njo naj bi družina, glede na to, da Gaja potrebuje stalno in trajno oskrbo in pomoč, lažje shajala.

Gre za enega najvišjih zahtevkov v sodni praksi, povezani z našimi zdravstvenimi ustanovami. Gajin primer pa je podoben postojnskemu, v katerem je otrok zaradi pomanjkanja kisika ob porodu prav tako utrpel hude poškodbe možganov. Starši tega otroka so se na sodiščih za svojo pravico bojevali celih 22 let, nazadnje so jim sodniki prisodili okoli 850.000 evrov odškodnine.

Nosečnost brez težav, po porodu pa vse narobe Gajina mamica pripoveduje, da je njena nosečnost potekala brez posebnosti in brez kakršnih koli težav. »Ob porodu pa se je zapletlo, ker so po naši oceni v kranjski porodnišnici predolgo odlašali s carskim rezom. Gaja je določen čas ostala brez kisika, kar je pustilo hude posledice. Po prvem šoku smo se posvetovali, kaj nam je storiti, in kasneje sva s partnerjem vložila odškodninsko tožbo. Seveda sva pridobila tudi mnenje izvedenca s tega področja, ki naju je prepričalo, da je prišlo do napake pri porodu,« je povedala Gajina mamica. Vršilka dolžnosti direktorice kranjske porodnišnice Polona Podnar pravi, da sočustvujejo s starši deklice, poudarja pa, da odgovornosti za stanje otroka ne morejo prevzeti. »Šlo je za nesrečen primer, ki bi se lahko zgodil na enak način in z enako nesrečnim izidom v kateri koli porodnišnici in s katerim koli porodničarjem in babico. Storjena ni bila nobena strokovna napaka osebja naše bolnišnice, kar je potrdil tudi zunanji nadzor Zdravniške zbornice Slovenije,« je pojasnila Podnarjeva. Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo v Kranju je v preteklosti že večkrat izpostavila svojo strokovnost, nekdanja direktorica Andreja Cerkvenik Škafar, ki je bolnišnico vodila v času, ko se je zgodila domnevna napaka, pa se je ob svojem odhodu sklicevala tudi na pridobljeni certifikat odličnosti. Bolnišnica se je sicer lani otepala z dolgovi in izgubo v skupni vrednosti 3 milijone evrov. Načrtovana združitev s porodnišnico na Jesenicah, ki deluje v okviru regijske bolnišnice, pa je trenutno v mrtvem teku.