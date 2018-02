Eden od novinarjev SME je v zvezi s preiskavo Kučiakovega umora danes policiji pričal o omenjenih povezavah. Po navedbah dnevnika naj bi Troškova poslovala z Antoninom Vadalo, podjetnikom italijanskega rodu, ki posluje na Slovaškem. Med avgustom 2011 in junijem 2012 je sedanja premierjeva svetovalka bila partnerka in solastnica podjetja GIA Managment, ki ga je ustanovila skupaj z Vadalo.

Objava nedokončanega članka

Italijanska policija je odkrila telefonske pogovore med Vadalo in enim od mafijskih šefov, ki je sedaj v zaporu. Pregon proti Vadali so zaradi pomanjkanja dokazov nato opustili. Podjetje GIA Managment je kasneje dobil novega lastnika, Pietra Catroopa, ki je od leta 2016 tudi lastnik podjetja Prodest. Družabnik podjetja je bil v preteklosti nekdanji poslanec stranke Smer-SD in sedanji vodja varnosti v kabinetu predsednika vlade Viliam Jasan. Podjetje je lani tudi bilo pod nadzorom slovaške obveščevalne službe (SIS). Troškova in Jasan se tudi osebno poznata, seznanil pa naj bi ju prav Vadala. Troškova je v preteklosti bila tudi asistentka poslanca.

Iz Aktualityja so že sporočili, da bodo objavili Kučiakov nedokončan članek o italijanski mafiji in povezavah s slovaško politiko. »Vsem vam sporočam, da bo Janov članek objavljen, kakor hitro bo mogoče,« je napovedal odgovorni urednik Aktualityja Peter Bardy.