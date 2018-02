Drugi cikel prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo je slovenska košarkarska reprezentanca sklenila kot prvega – z zmago in porazom. Če novembra po porazu na gostovanju proti Španiji pretiranega razočaranja ni bilo, je tokrat zgodba drugačna. Potem ko je izbrana vrsta selektorja Rada Trifunovića v petek na kolena spravila Črno goro, je sliko pokvarila v ponedeljek, ko si je privoščila pravo blamažo, saj jo je v Minsku porazila Belorusija. A neuspeh proti košarkarskim eksotom ne pomeni konca sveta, saj bo imela Slovenija v nadaljevanju kvalifikacij še dovolj priložnosti, da stvari postavi na svoje mesto. Bo pa naloga zdaj vsekakor težja, kot bi bila v primeru zmage proti Belorusiji. Ob tem bi morali reprezentanti spodrsljaj dojeti kot brco v zadnjo plat in se iz njega nekaj naučiti. V tem primeru se nauk glasi, da ti naziv evropskega prvaka sam od sebe še ne zagotavlja zmage proti na papirju še tako slabemu nasprotniku.

Brez izgovorov

Če se je slovenska reprezentanca na gostovanju v Podgorici izkazala s trdno obrambo in dominacijo v skoku, s čimer je v drugem delu tekme tudi strla Črno goro, je v Minsku prikazala povsem drugačen obraz. Brez Gašperja Vidmarja, ki je v teh kvalifikacijah le potrdil, da je trenutno v najboljših igralskih letih, in Eda Murića, ki si je že na začetku zvil gleženj, so Belorusi povsem zagospodarili pod obema obročema, 16 skokov v napadu pa pretopili v 25 doseženih točk iz drugih priložnosti. Če k temu dodamo še povsem prepustno obrambo, številne slabe odločitve v napadu in tudi kakšno napačno odločitev selektorja Rada Trifunovića, je jasno, da se tekma drugače niti ni mogla razplesti.

V slovenskem taboru po hudem spodrsljaju izgovorov niso iskali. V en glas so ponavljali, da si podobne predstave ne smejo več privoščiti, in se z mislimi že usmerili proti junijskima tekmama proti Črni gori in Španiji v Stožicah, kjer lahko blamažo iz Minska popravijo. Naloga bo vse prej kot lahka, saj bodo tedaj reprezentance v bolj ali manj popolnih postavah, a nikakor ne nemogoča. »Storili smo napako, saj bi morali Belorusom od prvega trenutka pokazati, da nimajo kaj iskati v raketi. Tega nismo storili, kar nas je stalo zmago. Razočaranje je veliko, a preteklosti ne moremo spremeniti. To sem povedal tudi igralcem v slačilnici in dodal, naj misli usmerijo proti tekmama s Črno goro in Španijo. Ko se bomo znova dobili, bomo analizirali napake, a gledati moramo naprej,« je povedal Rado Trifunović.