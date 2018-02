Indeksi so pred tedni krepko padli zaradi zaskrbljenosti o pospešitvi postopka višanja obrestnih mer, vendar se je strah razblinil, indeksi pa so skorajda že povrnili izgubljeno. Powell ne vidi razloga, da bi skakanje borznih indeksov vplivalo na gospodarske obete, ki so trdni, skupaj s trgom delovne sile, inflacija pa ostaja nizka in se bo postopoma dvignila na ciljno raven dveh odstotkov.

Federal Reserve (Fed) pri svoji denarni politiki najbolj upošteva mero inflacije, vezano na potrošniško porabo, in ta je bila decembra na letni ravni 1,7-odstotna, brez upoštevanja cen energije in hrane pa 1,5-odstotna.