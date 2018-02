KFC je namreč odpovedal sodelovanje s svojim nekdanjim dostavljalcem in sklenil pogodbo z nemško družbo DHL, ki pa je z nepoznavanjem živilskega trga povzročila resne težave vsem KFC-jem v Veliki Britaniji. Restavracije piščanca prve dni enostavno niso dobile, zato jih je v ponedeljek kar 800 od 900 zaprlo svoja vrata, naslednje dni so bile nekatere zaprte, nekatere pa so delovale z omejeno ponudbo. DHL se je opravičil zaradi »operativnih težav«, KFC pa ni pojasnil, ali bodo franšize, ki predstavljajo 95 odstotkov KFC-jevega trga na Otoku, dobile odškodnino. Ljubitelji ocvrtega piščanca v Veliki Britaniji, ki je za KFC največji trg v Evropi in eden od petih največjih na svetu, so bili ogorčeni, saj niso mogli razumeti, kako KFC ne more dobaviti piščanca, ko pa ga lahko dobijo na vsaki bližnji kmetiji.