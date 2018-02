»Po končanem gašenju so na gasilski straži ostali gasilci PGD Rakitnica, ki so požarišče dokončno pogasili in ga prekopali. Delo so končali v dopoldanskih urah. Odstraniti je bilo treba ogromno količino žagovine, ki je tlela. Intervencijo je ovirala tudi visoka snežna odeja ter ne nazadnje zelo nizke temperature,« so zapisali ribniški gasilci in ob tem opozorili na zaradi snežnih zametov povsem zasute hidrante. Opozorilo je očitno zaleglo. Že danes so namreč na svojem profilu na facebooku objavili nekaj fotografij prav zgledno očiščenih in tako normalno dostopnih hidrantov. »Naše obvestilo le ni bilo zaman. Ljudje so opazili, da v našem pisanju nismo nikogar kritizirali, marveč ozaveščali. Opazili smo namreč kar nekaj očiščenih in odkidanih hidrantov na območju Dolenje vasi in Prigorice. Bravo in vse pohvale tistim, ki ste si vzeli čas in očistili hidrante!« so se zahvalili gasilci.