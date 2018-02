Na ljubljanskem okrožnem sodišču bi se s predobravnavnim narokom moralo začeti sojenje 49-letnemu taksistu Zemirju Hušidiću, ki je 10. decembra 2016 na za motorni promet zaprtem delu Slovenske ceste do smrti povozil 18-letnega fanta. Policija je taksista po končani preiskavi januarja lani kazensko ovadila zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, temu je z obtožnico sledilo tudi tožilstvo.

Zapletlo pa se je, ko je obramba zahtevala preložitev predobravnavnega naroka, češ da se še pogajajo o morebitnem priznanju krivde in da še niso razčiščene vse okoliščine nesreče. Sodnica je kljub nasprotovanju pooblaščenke staršev žrtve odvetnice Tine Boštjančič predlogu ugodila. Naslednji predobravnavni narok bo 26. marca.

Naj spomnimo, da se je precej odmevna nesreča zgodila v noči na soboto, natančneje ob pol treh zjutraj, na prehodu za pešce pri Kazini, to se pravi ob križišču Slovenske s Šubičevo. Prav tam se začenja zaprti del Slovenske ceste, taksist pa naj bi s precej visoko hitrostjo (omejitev je sicer 30 kilometrov na uro) pripeljal iz smeri Cankarjeve, to se pravi po za taksiste zaprtem delu ceste. Fant se je glede na pričevanja očividcev trčenju želel izogniti s tekom, a mu to ni uspelo. Zaradi hudih poškodb je tri dni kasneje umrl. Nesreča je sprožila številne polemike o nedovoljeni nočni vožnji taksistov po Slovenski cesti, po tistem je policija prisotnost v tem delu mesta okrepila, taksijev pa je bilo po tem tudi precej manj.

Obramba bi rada razčistila vse okoliščine

Leto in dobra dva meseca po nesreči bi se torej moralo začeti sojenje taksistu. »Preložitev smo predlagali, ker še vedno potekajo pogajanja o kazni v primeru priznanja krivde. Prav tako bi radi raziskali vse okoliščine nesreče, ki po našem mnenju še ni povsem pojasnjena. Mi bomo v zadevo pritegnili dva prometna strokovnjaka, menimo namreč, da tudi krivda ni povsem jasna, saj obstaja možnost, da je oškodovanec stekel čez prehod za pešce pri rdeči luči,« je pojasnila Sabina Glavič iz odvetniške pisarne Žige Peternela, ki sicer zastopa taksista Hušidića.

Po drugi strani pooblaščenka staršev žrtve Tina Boštjančič pravi, da so glede na obtožnico prav vse okoliščine nesreče zelo dobro pojasnjene in so priloženi tudi vsi dokazi o krivdi. »V interesu mojih strank je, da se primer zaključi hitro in pošteno. Od dogodka je minilo že več kot eno leto in nikakor si ne želimo dolgega postopka. O pogajanjih med tožilstvom in obtoženim pa ne vem ničesar,« je povedala odvetnica.

Inštruktor varne vožnje Brane Küzmič je že kmalu po nesreči, ko so bili znani prvi izsledki policijske preiskave, za Dnevnik zatrdil, da je moral taksist voziti občutno prehitro. »Kako hitro, je težko reči, a pri hitrosti 30 kilometrov na uro tak avto ustavi po treh do štirih metrih zaviranja. Glede na to, da so na policiji povedali, da je pred trkom sunkovito zaviral in da je pešca zbil tako močno, je jasno, da je bila hitrost precej višja. Na cesti z omejitvijo 30 kilometrov na uro se tako huda nesreča praktično ne more zgoditi,« je dejal Küzmič.