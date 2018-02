V Španiji je pravica do svobode izražanja in obveščanja v strmem upadanju, ugotavljata španska nevladna organizacija Platforma za zaščito svobode obveščanja (PDLI) in Amnesty International (AI) v svojem letnem poročilu o stanju človekovih pravic v 159 državah. Direktor španske izpostave AI Esteban Beltran pravi, da je v Španiji vse bolj nevarno povzdigovati glas prek socialnih omrežij, saj se »besedila pesmi, dovtipi, mnenja in tudi brezvezni komentarji kriminalizirajo, in to z nejasnimi kriteriji«. V zadnjem času je bilo na zaporne in denarne kazni obsojenih kar veliko pevcev, literatov, tviterašev, novinarjev in drugih zaradi vsebine njihovih objav ali komentarjev na družabnih omrežjih. Cenzurirana je bila celo umetniška instalacija, razstavljena na mednarodnem umetnostnem sejmu ARCO v Madridu, ki prikazuje 24 zamegljenih fotografij pod naslovom Politični zaporniki v sodobni Španiji.

Ne gre za naključne primere, temveč za načrtno politiko konservativne in nazadnjaške vlade Ljudske stranke (PP), ki jo vodi premier Mariano Rajoy . Amnesty International opozarja, da so lani vladne službe v okviru obstoječih zakonov ali s policijskim ukrepanjem nesorazmerno omejile svobodo izražanja in pravico do mirnega zborovanja. V operaciji, imenovani Pajčevina, policijske enote in tožilstvo pozorno spremljajo pesmi mladih ustvarjalcev in preverjajo, kaj pišejo ljudje po socialnih omrežjih. Na tej osnovi so decembra lani obsodili 12 članov glasbene skupine La Insurgencia na dve leti in en dan zapora ter 4800 evrov denarne kazni, ker da so besedila njihovih pesmi »subverzivna in v nasprotju z demokratičnim ustavnim redom« in naj bi poveličevala nekdanjo levičarsko teroristično skupino GRAPO. Prejšnji teden je vrhovno sodišče potrdilo sodbo, s katero je bil 23-letni izvajalec rapa Miguel Arenas Beltran alias Valtoniyc obsojen na tri leta in šest mesecev zapora zaradi razžalitve španskega kralja. Valtoniyc pravi, da bo še naprej trdil, da so Borboni mafijci. Prav tako ni dovoljeno stresati dovtipov na račun nekdanjega Francovega prvega ministra Luisa Carrera Blance , ki je bil ubit 23. decembra 1973 v atentatu baskovske organizacije ETA. To je na svoji koži občutil pisatelj, skladatelj in pevec Cesar Strawberry (s pravim imenom Cesar Montana Lehmann), ki ga je doletela enoletna zaporna kazen, ker da se je na twitterju norčeval iz Carrere Blance in zaradi »neprimernih komentarjev o terorističnih skupinah GRAPO in ETA«. Novinarji niso nobena izjema, številni med njimi morajo zaradi domnevnih kršitev zakona o zaščiti varnosti državljanov, ki med drugim ščiti pripadnike policije in omejuje pravice do uličnih shodov, plačati globe.

Lani 20 obsojenih na več let zapora

Omejevanje pravice do svobode izražanja in zborovanja je postalo še bolj očitno pri obravnavi katalonske problematike in s prepovedjo referenduma o neodvisnosti. V Madridu in še ponekod niso dovolili javnih debat o podpori referendumu. »Pretiran in nesorazmeren« ukrep je po oceni AI tudi preventivni zapor, odrejen za odstavljenega katalonskega podpredsednika Oriola Junquerasa in dva voditelja vplivnih in neodvisnosti Katalonije naklonjenih civilnodružbenih gibanj. Prav ti trije so skupaj s še 21 zaporniki na zamegljenih fotografijah, ki sestavljajo instalacijo o političnih zapornikih v Španiji. Delo znanega španskega umetnika Santiaga Sierre je bilo umaknjeno očem javnosti na zahtevo IFEMA, javnega podjetja, ki upravlja razstavne prostore v Madridu. Odločitev, ki je med domačimi in tujimi umetniki vzbudila ogorčenje in ki kaže na avtoritarni pristop španske vlade, so pri IFEMA utemeljili s trditvijo, da slika kvari pogled na celostno vsebino mednarodnega sejma ARCO-Madrid 2018.

Poveličevanje terorizma ali omalovaževanje njegovih žrtev, sovražni govor ali spodbujanje k sovraštvu ter razžalitev državnih inštitucij in kraljeve družine so kazniva dejanja, na katerih temeljijo obtožnice, ki jih je prejelo na desetine ljudi. Po ugotovitvah PDLI je v času vladanja Ljudske stranke število obtožb in obsodb zaradi tovrstnih kršitev naraslo za petkrat. Lani je bilo zaradi teh razlogov dvajset ljudi obsojenih na večletne zaporne kazni.