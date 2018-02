Agencija v poročilu navaja, kako na Hrvaškem, v Franciji in na Poljskem migrante vračajo, ne da bi jim dali priložnost, da zaprosijo za mednarodno zaščito. Madžarska je omejila dnevni vstop z deset na dve osebi, zaradi česar bodo nekateri morda primorani v Srbiji ostati še leta. Avstrija, Danska, Francija, Nemčija in Švedska še naprej izvajajo začasni mejni nadzor.

Število prošenj za azil v EU se je leta 2017 glede na leto 2016 skoraj prepolovilo, čeprav so med državami razlike. V večini držav EU število prošenj še naprej upada, izjema so Francija, Grčija in Španija. Pogosta težava je tudi združitev družine. Več kot 3800 prosilcev za azil, ki so upravičeni do združitve družine po dublinski uredbi, čaka v Grčiji že več kot šest mesecev na odhod v Nemčijo.

Kot navaja poročilo, položaj ljudi, ki prihajajo v Španijo po morju, ostaja kritičen. Po podatkih španskega notranjega ministrstva je lani po tej poti v državo prispelo več kot 22.100 ljudi, kar je skoraj trikrat več kot leta 2016. Lani je med prečkanjem Sredozemskega morja na poti v Španijo umrlo 223 ljudi, letos pa že najmanj 75.