Na velikem bronastem zvonu sta napis »Vse za domovino - Adolf Hitler« in velika svastika, v cerkvi v vasi kakih 50 kilometrov severozahodno od Heidelberga pa visi od leta 1934. Do nedavnega so ga še uporabljali, nato pa je cerkev pred meseci sklenila, da bo raje uporabljala ostala dva zvona.

Večina ljudi sicer ni vedela, za kakšen zvon gre, dokler ni o tem lani javno spregovorila nekdanja cerkvena organistka Sigrid Peters. Petersovo je močno motil napis na zvonu, saj, kot je opozorila, se ne bi smelo zgoditi, da je krščen otrok in mu zvoni zvon z napisom Vse za domovino Adolf Hitler. Poleg tega je opazila, da prihajajo v slikovito cerkvico številni pari iz različnih koncev dežele in se v njej poročajo, ne da bi se jim sploh sanjalo, kaj se skriva v zvoniku.

Razkritje je sprožilo širšo razpravo v Nemčiji o tem, kako bi bilo treba dobrih 70 let po koncu druge svetovne vojne ravnati z nacističnimi simboli. V Herxheimu so nekateri krajani zavzeli stališče, da je treba zvon nemudoma odstraniti, saj bi lahko škodil ugledu cerkve in privabljal neonaciste, medtem ko so drugi opozarjali, da bi njegova odstranitev pomenila prikrivanje zgodovine kraja.