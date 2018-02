Višje sodišče je po poročanju Večera odločilo, da nekdanji predsednik uprave Nove KBM Kovačič in nekdanja članica uprave Skernišakova nista ravnala protipravno pri podelitvi ali reprogramu petih kreditov, in sicer gradbincema Gradisu Celje in Stavbar gradnje ter finančnim hišam Pom-Invest, Center naložbe in Celjska borzno-posredniška hiša.

Nova KBM je v času Aleša Hauca na čelu uprave proti Kovačiču in Skernišakovi sprožila tožbo v višini 23,1 milijona evrov, saj naj bi banko za toliko oškodovala z domnevno opustitvijo dolžnega ravnanja. Prejem sodbe višjega sodišča so potrdili na Novi KBM, kjer pa jo še preučujejo, zato podrobnosti ne morejo razkrivati.

Sodba je pravnomočna, Novi KBM pa ostane pritožba na vrhovno sodišče. Okrožno sodišče je sicer dvakrat odločilo, da je banka upravičena do odškodnine, a so višji sodniki menili drugače, še poroča Večer.

Po pisanju Večera se je Nova KBM za serijo tožb zoper nekdanje zaposlene odločila pod Haučevim vodstvom, a jih je za zdaj serijsko izgubljala. Po nekaterih informacijah naj bi bili stroški postopkov narasli že krepko čez dva milijona evrov.

Za Kovačiča in Skernišakovo sicer skrbi še ni konec, saj je zoper njiju (pa tudi Igorja Šujico, Borisa Cekova in hrvaške soobdolžence) lani tožilstvo vložilo obtožnico v zadevi hrvaški posli. Na obtožnico so vložili ugovor.