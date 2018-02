Tako je pokazala nedavna anketa CNN, ki je zajela 1016 odraslih, ki živijo v ZDA. 35 odstotkov vprašanih je izjavilo, da njegovo predsednikovanje podpira, kar je za 5 odstotkov manj kot prejšnji mesec.

Med tistimi, ki se imajo za republikance, podpora Donaldu Trumpu sicer še vztraja – 80 odstotkov vprašanih njegovo predsednikovanje podpira, le 13 odstotkov pa jih je izjavilo, da se z njegovim načinom vodenja države ne strinjajo. Med tistimi, ki se imajo za demokrate, ga po drugi strani podpira le 5 odstotkov vprašanih, med tistimi, ki se opredeljujejo za neodvisno politično usmerjene, ga podpira 35 odstotkov vprašanih.

Anketo je za CNN v prejšnjem tednu izvedla skupina SSRS. V njej je sodelovalo 1016 odraslih, možnost odstopanja v rezultatih pa je plus-minus 3,7 odstotkov. Ravno prejšnji teden so velik del ameriške politike zajeli pogovori o orožarski industriji in zmanjšanju strelskih napadov v šolah, pa tudi drugje. Raziskava je pokazala, da ravno na tem področju volivci Trumpa najmanj podpirajo. Le tretjina vprašanih podpira njegovo soočanje s strelskimi napadi, medtem ko 54 odstotkov soočanja izrecno ne podpira.

Večjo podporo ima med starejšimi, moškimi in med belci

Razlike med stopnjo podpore, ki jo posamezniki izražajo Trumpu, lahko opazujemo tudi med različnimi spoli, starostjo in raso posameznikov. Le 29 odstotkov žensk podpira predsednika Trumpa, medtem ko ga med moškimi podpira 42 odstotkov vprašanih. Le 22 odstotkov tistih, ki so mlajši od 35, mu je izkazalo podporo, medtem ko ga med tistimi, ki so starejši od 50 let, podpira 43 odstotkov sodelujočih v raziskavi. Med belci mu podporo izkazuje 42 odstotkov vprašanih, medtem ko med črnci le 23 odstotkov.

Tudi zgodovinsko gledano je podpora Trumpu na tej točki predsednikovanja nizka. Nižja je od podpore, ki je je bil deležen njegov predhodnik Barack Obama, ki ga je eno leto po prevzemu vodenja države podpiralo 49 odstotkov vprašanih, medtem ko je Ronalda Reagana leta 1982 in Jimmy-ja Carterja leta 1978 podpiralo 47 odstotkov takrat vprašanih.