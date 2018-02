Iz večine evropskih držav so tudi danes poročali o izjemno nizkih temperaturah, ki so ponekod podrle rekorde. Hladno vreme, ki so ga poimenovali tudi »zver z vzhoda,« je rezultat hladnih vetrov iz Sibirije, ki se širijo po Evropi.

Med drugim so v Nemčiji na najvišji gori Zugspitze namerili 30,5 stopinje Celzija pod lediščem - tako hladno ni bilo konec februarja že več kot sto let. V Veliki Britaniji in italijanskem Neaplju pa je sneg ohromil promet.

V Avstriji so medtem najnižjo temperaturo – minus 31,9 stopinje – izmerili na gori Brunnenkogel na Tirolskem, medtem ko je bil najhladnejši naseljeni kraj Obergrugl na Tirolskem, kjer je domačine treslo pri minus 23,1 stopinje Celzija. Zaradi zimskih razmer so imeli v ponedeljek Avstrijci predvsem težave z vžigom avtomobilom – serviserji so morali na teren kar rekordnih 3800-krat.

Medtem pa je v ponedeljek na Poljskem zaradi hudega mraza umrlo najmanj pet ljudi, kar pomeni, da je to zimo tam zaradi podhladitve umrlo že 53 ljudi. O domnevni smrtni žrtvi zaradi podhladitve poročajo tudi iz litovske prestolnice Vilnius, kjer so v ponedeljek zvečer namerili minus 26 stopinj.

Sneg je danes zjutraj presenetil tudi prebivalce mesta Ajaccio na francoski Korziki – zadnjič je tam snežilo leta 1986.