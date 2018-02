Ameriška uprava za oceane in atmosfero je januarja sporočila, da je pokritost z ledom na Arktiki v povprečju manjša za 9,4 odstotke, kar naj bi bila najnižja raven v mesecu januarju od leta 1979 dalje, ko so znanstveniki pokritost z ledom začeli redno beležiti. Prejšnji teden je Washington Post poročal, da so temperature na Arktiki približno 7 stopinj Celzija nad povprečjem, kar naj bi bile najvišje februarske temperature, ki so jih zabeležili do sedaj.

Čez vikend so bile temperature na eni najbolj severno ležečih vremenskih postaj Cape Morris Jesup nad ničlo več kot 24 zaporednih ur, kar je za ta letni čas nenavadno. V letu 2018 je bilo ur nad ničlo kar 61, kar je spet rekordno, poroča Telegraph. Ruth Mottram, podnebna znanstvenica na danskem meteorološkem inštitutu je potrdila, da tako »ekstremno še ni bilo nikoli.«

Iz stopljenega snega se je začela kazati tudi skrita vojaška baza

Iz stopljenega snega se je začela kazati tudi skrivna vojaška baza ZDA, ki kmalu ne bo več tako skrita, znanstveniki pa so poročali tudi o odprtih vodah severno od Grenlandije. Vse to se dogaja v času, ko je Arktika v konstantni temi. Čeprav na severnem polu ni postaj, ki bi redno merile temperaturo, znanstveniki verjamejo, da so čez vikend te dosegle skoraj dve stopinji nad ničlo.

Vzrok za spremembe je, po besedah meteorologov, »vdor vročega zraku,« ki na sever prinaša blag in vlažen zrak. Omenjeni vdor sicer ni nič nenavadnega, vendar je letos daljši in globlji kot pretekla leta. Motnja je odgovorna za premik hladnega arktičnega zraka, ki se je prenesel po Evropi. Po besedah znanstvenikov bodo tovrstne spremembe z leti vse bolj pogoste.

Raziskovalec podnebja na Kalifornijski univerzi Irvine Zack Labe je v nedeljo na twitterju zapisal, da se »danes na Arktiki nadaljuje skrajni dogodek, ki se odziva na val vlage in toplote.«