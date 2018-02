Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so bili v ponedeljek okoli 13. ure obveščeni o tatvini telefona v trgovini na Slovenski cesti. Policisti so ugotovili, da sta v prodajalno vstopila dva državljana Romunije, ki sta od prodajalca pod pretvezo, da bosta kupila dva mobitela, izvršila goljufijo pri menjavi bankovca za 200 evrov.

Tujca sta bila s svojimi zahtevami po menjavi vsiljiva, pri tem pa sta zamotila prodajalca in ukradla enega od mobitelov. Ker je prodajalec med menjavo ugotovil, da sta ga tujca ogoljufala za 50 evrov, in opazil, da manjka en telefon, je obvestil policijo. Ob prihodu policistov se je mobitel nenadoma pojavil na prodajnem pultu, tujcema pa so zasegli bankovec za 50 evrov. Zoper tujca bodo policisti podali kazensko ovadbo.

O podobnih dveh dogodkih so bili policisti obveščeni v dopoldanskem času. V enem primeru sta dva neznana moška, po govoru sodeč tujca, v trgovini želela zamenjati bankovec za 200 evrov. Tujec je želel nato bankovca za 100 evrov zamenjati še v manjše bankovce, pri tem pa je prodajalka posumila, da jo bosta ogoljufala, zaradi česar je obvestila policijo, tujca pa sta zapustila trgovino.

V trgovini s hitro prehrano na Čopovi ulici sta prav tako dva neznana moška plačala pijačo v vrednosti 5,80 evra z bankovcem za 200 evrov. Prodajalka jima je izročila preostanek denarja, nato pa sta jo znova prosila za menjavo. Pri tem sta jo ogoljufala za 90 evrov in po dejanju zapustila kraj dogodka.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil za ugotavljanje identitete storilcev, ugotavljajo pa tudi, ali gre v vseh primerih za ista storilca.