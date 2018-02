Velika Britanija je želela v resolucijo, ki bi potrdila nadaljevanje sankcij proti Jemnu, vključiti tudi izraz »posebne zaskrbljenosti« VS ZN zaradi poročila ZN, da je Iran kršil embargo VS ZN na prodajo orožju Jemnu iz leta 2015.

V poročilu so strokovnjaki ZN januarja opozorili, da je Iran kršil embargo, potem ko so ugotovili, da so bile rakete, ki so jih lani izstrelili Hutiji na Savdsko Arabijo, iranske izdelave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po več urah pogajanj je Rusija vztrajala pri nasprotovanju resoluciji, saj da poročilo ni dalo neizpodbitnih dokazov. Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzia je opozoril, da bi lahko imela resolucija nevarne destabilizacijske posledice na Bližnjem vzhodu, saj bi poslabšala napetosti med šiiti in suniti.

V poročilu ZN so namreč strokovnjaki ugotovili, da je Teheran kršil embargo, ker ni ustavil dostave orožja jemenskim upornikom, niso pa ugotovili, kdo je bil dobavitelj orožja.

Resolucijo je nato podprlo 11 članic VS ZN, Kitajska in Kazahstan sta se vzdržala, Bolivija pa je tako kot Moskva glasovala proti.