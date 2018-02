Otroško intenzivno terapijo v UKC Ljubljana zapušča še ena zdravnica specialistka, ki je doslej zdravila hudo bolne otroke. Od maja dalje bosta v tem delu bolnišnice »stalno« delala le še dva zdravnika. Težave bo za zdaj pomagal reševati mariborski klinični center, ki bo skrbel za kritično bolne otroke iz severovzhodne Slovenije, v Ljubljani pa so nekoliko spremenili organizacijo teh zdravljenj. Dogovarjajo se še z zdravniki s Hrvaškega, ki bi največji slovenski bolnišnici pomagali pri dežurstvih in delu ob koncih tedna.

Preobremenjeni zaposleni

»Za zdaj lahko rečem, da so stvari pod nadzorom. Za otroke je poskrbljeno in varno. Tudi v prihodnje bomo naredili vse, da bo tako ostalo,« je zagotovil strokovni direktor kirurške klinike dr. Matjaž Veselko.

Proti koncu leta naj bi bilo bolje, saj računajo na pet ali šest dodatnih zdravnikov – nekateri mladi strokovnjaki bodo na primer opravili specialistični izpit. Odhajajoča zdravnica je odpoved omenjala že dlje časa. »Nihče ne odhaja z osebnimi zamerami, a delo je naporno,« je povedal predstojnik kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, primarij Ivan Vidmar. Če bi upoštevali evropske normative, bi moralo pri njih delati 20 zdravnikov, trenutni cilj pa je, da bi jih bilo devet. Manjka jim tudi medicinskih sester, ki se raje odločajo za druga področja. »Na razpise se jih javi zelo malo,« dodaja.

»Stanje na otroški intenzivni terapiji je resno,« ne skriva nedavno imenovani generalni direktor UKC Ljubljana Aleš Šabeder. Strokovna direktorica dr. Jadranka Buturović Ponikvar je spomnila, da pomanjkanje pediatričnih intenzivistov ni samo slovenski problem, tudi v kliničnem centru pa težave trajajo že dlje časa.

Strokovnjaki so ta del zdravstva zapuščali že v minulih letih, zadnji odhod zdravnice pa je nadaljevanje lanskoletnega burnega dogajanja. Novembra je takratni generalni direktor UKC Ljubljana Andraž Kopač potrdil, da sta dva od zdravnikov z otroške intenzivne terapije zaprosila za možnost odhoda na drugo delovno mesto v UKC Ljubljana. Lansko poročilo o razmerah na tem oddelku je opozorilo še na utrujenost, posledična trenja med zaposlenimi in na odhode medicinskih sester. Kopača so nadzorniki bolnišnice konec lanskega leta razrešili, a pomanjkanje zaposlenih na otroški intenzivni terapiji ostaja ena od žgočih težav.

Ljubljanski UKC pa ne bo prva bolnišnica, ki je za gostovanje zaprosila zdravnike čez mejo. Pomoč hrvaških zdravnikov je ob kadrovski krizi doslej že iskal UKC Maribor, kjer so se v mandatu Gregorja Pivca naslonili na reške anesteziologe in pogodbo z Inštitutom za raziskave v medicini Miha Pogačnika. Na to sodelovanje, ki so ga pozneje pod drobnogled vzeli kriminalisti, so leteli številni očitki. Letošnjega januarja so iz mariborskega UKC sporočili, da so dosegli dogovor o sodelovanju anesteziologov UKC Ljubljana v Mariboru.