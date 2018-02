Slovenska reprezentanca se je na največji športni dogodek leta odpravila z najštevilnejšo odpravo v zgodovini in optimističnimi pričakovanji, pri čemer je bilo vsem jasno, da je rekordna bera osmih medalj iz Sočija v trenutnih okoliščinah nedosegljiva. Med Slovenci sta najbolj navdušila Jakov Fak s srebrnim odličjem na 20-kilometrski preizkušnji in Žan Košir z bronom v paralelnem veleslalomu. Oba tekmovalca sta se v preteklosti že dokazala na olimpijskih igrah, saj je Fak leta 2010, takrat še za Hrvaško, osvojil bron, Košir pa leta 2014 srebro in bron.

Drugi dobitnik medalje Žan Košir se je v domovino vrnil včeraj dopoldne. Kot je pojasnil na novinarski konferenci, je že pozabil na pripetljaj v polfinalu, zaradi katerega je bil izločen iz boja za zlato, in se veseli osvojenega brona. »Medalja je medalja in lesk mi zdaj ni več pomemben. Dosegel sem več, kot so mnogi mislili, da lahko. Tudi sam sem dvomil vase, ampak sem imel kanček upanja, da lahko z delom in svojimi izkušnjami ter znanjem vseeno ponovim dosežke iz Sočija,« je dejal Žan Košir , ki se je po koncu konference hitro odpravil v rodni Tržič.

Od slovenskih dobitnikov medalj se je v Slovenijo prvi vrnil Jakov Fak, ki je na brniško letališče prispel v nedeljo zvečer. »Definitivno pred začetkom letošnje sezone nismo razmišljali o olimpijski kolajni, zlasti glede na to, kakšni sta bili zadnji dve sezoni. Ta kolajna iz Pjongčanga mi pomeni več kot stopničke iz svetovnega pokala. Po zadnjih dveh sezonah, ko sem bil bolan doma, sem si želel v zahvalo družini spet priti na visok nivo in ta kolajna je zahvala za vse,« je svoje vtise strnil Jakov Fak , ki ga je na letališču med drugimi pričakala tudi njegova izbranka Matea Korenić s prvorojenko Milo.

Kranjec za las brez odličja, hokejisti znova navdušili

Med slovenskimi olimpijci se je stopničkam približal tudi Žan Kranjec, ki je v veleslalomu končal na nehvaležnem četrtem mestu, skakalci Peter Prevc, Jernej Damjan, Anže Semenič in Tilen Bartol so bili peti na ekipni tekmi, smučarski tekačici Alenka Čebašek in Anamarija Lampič šesti na ekipnem sprintu, s sedmim mestom pa se lahko pohvalijo skakalka Nika Križnar, Anamarija Lampič v sprintu in Filip Flisar v smučarskem krosu. Odlična je bila tudi slovenska hokejska reprezentanca, ki je osvojila 9. mesto. Risi so v skupinskem delu dosegli odmevni zmagi nad ZDA in Slovaško, nato pa na tekmi za preboj v četrtfinale tesno izgubili z Norvežani, s čimer so zgolj za malo zgrešili ponovitev zgodovinskega preboja med najboljših osem iz Sočija.

Slovenska odprava je skupaj vknjižila 16 uvrstitev do 22. mesta in na koncu zasedla 24. mesto med 30 državami, ki so osvojile kolajne. Če pa bi države udeleženke razvrstili po številu medalj na število prebivalcev, bi bila Slovenija osma (1 kolajna na 1.032.121 prebivalcev), na vrhu pa Liechtenstein (kolajna na 37.531).

Po oceni vodje slovenske odprave v Pjongčangu Francija Petka so bile igre za Slovenijo uspešne: »Medalji sta vrh ali nekaj, kar res opazno izstopa. A stroka bo morala opaziti tudi nekaj vrhunskih uvrstitev, četrto, tri sedma mesta, osmo mesto… skupno pa imamo 22 uvrstitev do 16. mesta. Tu so tudi športniki, ki niso zadovoljni, ker niso dosegli tistega, česar so sposobni. A to mora biti spodbuda za naprej. Velika večina ima pred sabo najmanj še ene olimpijske igre.«