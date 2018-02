Krščanskodemokratska unija (CDU) Angele Merkel je danes po pričakovanjih odpravila še predzadnjo oviro na poti do nove nemške vlade. Kanclerkina stranka je namreč na konferenci več kot prepričljivo potrdila pred slabimi tremi tedni dogovorjeno koalicijsko pogodbo s sestrsko konservativno CSU in socialnimi demokrati (SPD). Proti sta glasovala le kakšna dva ducata od skoraj tisoč delegatov. Takšen izid je napovedalo že pogosto ploskanje med uvodnim govorom Merklove, v katerem se je dolžnostno, a tudi zelo na splošno posula s pepelom za razmeroma slab dosežek na septembrskih volitvah, hkrati pa delegatom zagotovila, da prav koalicijska pogodba vsebuje odgovore na vprašanja in bojazni volilcev, zaradi katerih so nekateri CDU obrnili hrbet.

Za vsakogar nekaj Kot običajno je konferenca Merklovo ob koncu govora nagradila s stoječimi ovacijami, čeprav se je pozneje v razpravi izkazalo, da vsi v CDU še niso preboleli izgube finančnega ministrstva (ki bo v predvideni novi vladi glede na koalicijsko pogodbo pripadlo socialnim demokratom), pa tudi ne te ali one »preveč socialdemokratske« točke programa prihodnje vlade. Toda morebitne glasnejše kritike je Merklova konec tedna vnaprej utišala z izborom ministric in ministrov za svoj prihodnji kabinet. Po načelu »za vsakogar nekaj« je pet ministrskih resorjev razdelila med svoje zaupnike, kritike in »nove obraze«: dosedanji vodja kanclerkinega urada in eden od najožjih kanclerkinih sodelavcev Peter Altmaier bo gospodarski minister. Ena od podpredsednic stranke Julia Klöckner bo kmetijska ministrica. Ministrica za izobraževanje bo malo znana poslanka Anja Karliczek, Altmaierja pa bo na položaju vodje kanclerskega urada (z ministrskim statusom) zamenjala Helge Braun, dosedanja državna sekretarka v uradu. Obrambna ministrica naj bi bila tudi v novi vladi Ursula von der Leyen, čeprav je bila zaradi svojega dela pogosto tarča kritik v javnosti in tudi iz stranke same, češ da nemška vojska v marsičem ni niti ustrezno izurjena niti opremljena. Toda daleč več pozornosti od doslej omenjenih je vendarle vzbudil kanclerkin izbor za zdravstveno ministrstvo. Tega naj bi prevzel Jens Spahn, doslej državni sekretar v finančnem ministrstvu in neformalni vodja tako imenovane konservativne frakcije v CDU, ki ne skriva nezadovoljstva nad poudarjeno sredinsko politiko Merklove.

Usoda koalicije bo znana v nedeljo Ambiciozni in brez dvoma sposobni 37-letni Spahn velja za enega od možnih naslednikov Merklove, s tem pa za tekmeca nove generalne sekretarke stranke, dosedanje posarske ministrske predsednice Annegret Kramp - Karrenbauer, danes izvoljene s skoraj 99 odstotki glasov in neuradne favoritinje same kanclerke. S tem, ko je Kramp-Karrenbauerjevo predlagala za generalno sekretarko in ji tako v okviru stranke dala proste roke za profiliranje, Spahnu pa dodelila nehvaležni ministrski resor, je Merklova torej na sebi lasten način uresničila staro načelo: imej prijatelje blizu, sovražnike oziroma kritike pa še bližje. A vse to kanclerki kajpak ne bo pomagalo, če večina članov SPD med glasovanjem po pošti, ki bo trajalo do petka, ne bo podprla koalicijske pogodbe. Izid glasovanja, ki poteka že teden dni, bodo predvidoma objavili v nedeljo. Če bo v prid vstopu v vlado, naj bi bila prihodnji teden znana tudi imena levega krila nove nemške vlade.