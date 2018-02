Čeprav zelenice Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani še prekrivajo bele zaplate snega in so v teh dneh temperature globoko pod lediščem ter s tem vse prej kot spomladanske, v Botaničnem vrtu sneg ni edini, ki skrbi za belino. Na delih, kjer je veter razpihal sneg ali pa je ta na bolj s soncem obsijanih območjih še pred ohladitvijo skopnel, so namreč na plan že pokukali prvi zvončki. V Botaničnem vrtu so se jih razveselili, saj v petek začenjajo zdaj že tradicionalni tridnevni Festival zvončkov.

Zmrznejo in odmrznejo »Zvončkom resda pravimo znanilci pomladi, a to so pravzaprav rastline zime. Imajo namreč to lastnost, da ko nanje pade sneg ali pa je mraz, zmrznejo in poležejo, potem pa se ob višjih temperaturah spet dvignejo,« eno od mnogih zanimivih lastnosti zvončkov predstavi vodja ljubljanskega botaničnega vrta Jože Bavcon. Ob tem zagotavlja, da obiskovalci festivala ne bodo ostali brez pogleda na zvončke. »Ne bo sicer tako belo kot pretekla leta, a nekaj jih je že pobelilo zelenice vrta, nekaj pa jih imamo tudi na toplem.« Dogajanje v Botaničnem vrtu bo v prihodnjih dneh posvečeno predvsem navadnemu malemu zvončku, edini vrsti iz rodu malega zvončka, ki raste v Sloveniji. Vendar to ne pomeni, da zbirka Botaničnega vrta ni raznolika, saj na vrtu ob Ižanski cesti hranijo več kot petdeset različnih sort navadnega malega zvončka. »Tako kot smo si med seboj različni ljudje, so si tudi zvončki. Nekateri imajo denimo na belih cvetnih listih zelene lise, nekateri rumene glavice, nekaj je takih, ki imajo dvakrat po tri cvetne liste in zato spominjajo na zvezdice. Ko odkrijemo rastlino s tovrstnimi posebnostmi, lahko govorimo o novi sorti,« pove Bavcon.