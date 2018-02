Jurica Golemac, trener Primorske: S prehodom v Koper nisem preskočil razvoja

Potem ko so poleti pri Primorski sestavili izredno kakovostno zasedbo, za katero je bilo takoj jasno, da bo mešala štrene pri vrhu, vodilni velikih napovedi niso želeli dajati. Po osvojitvi pokalne lovorike so stvari drugačne. Arhitekt odličnih iger Jurica Golemac je napovedal napad tudi na državni naslov, v tokratnem intervjuju pa poudaril, da si Primorska želi tudi preboja v ligo ABA. Čeprav je šele na začetku trenerske kariere, je Golemac že pokazal, da ima v tem poklicu velik potencial in da so Koprčani tudi v tem pogledu pri izbiri zadeli v polno.