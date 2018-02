Maja Smrekar, nagrajenka Prešernovega sklada: Ideologije so mi klavstrofobične

Intermedijska umetnica Maja Smrekar je nagrado Prešernovega sklada – kot ena redkih s tega polja umetnosti – prejela za serijo projektov K-9_topologija, v katerih raziskuje vzporedno evolucijo v razmerju med volkom, psom in človekom. Zanima jo družbeni in biološki status človeka v preteklosti in sedanjosti. »Za človeško vrsto bi bilo mogoče bolje, če bi se malce ustavila, si vzela čas in premislila, kam drvi,« je prepričana. Ker jo zanima raziskovanje koncepta življenja, je jasno, da raziskuje tudi fenomenologijo strahu v sodobni družbi.