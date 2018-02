Spolitizirana vojska je nevarna reč

Obrambna ministrica Andreja Katič se po mojem še ne zaveda, kaj se ji je zgodilo, ko je kot ministrica za obrambo zamenjala načelnika generalštaba Andreja Ostermana. Kdo ji je to prišepnil in jo prisilil v to, se sprašujem. Tudi izjava premierja Mira Cerarja o »namernem samoponiževanju« Slovenske vojske po mojem ni zrasla na njegovem zelniku. Sicer ne znam napovedati posledic nespametnega ravnanja vlade tri mesece pred volitvami, vse skupaj pa me nekako spominja na zamenjavo poveljnika Ljubljanske pokrajine Mihe Butare tretji dan vojne za osamosvojitev Slovenije leta 1991. Še do danes nisem videl obrazložitve zamenjave.