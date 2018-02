V prihodnjih dneh bo tudi v Sloveniji vztrajal mraz. Danes zjutraj so na Kredarici namerili –27 stopinj Celzija, kar pa ni temperaturni rekord. Zaradi oblačnega vremena meteorologi rekordno nizkih temperatur niti ne pričakujejo. V Ratečah se je ponoči temperatura spustila pod –20 stopinj Celzija, na Rogli je termometer pokazal –20,2, na Krvavcu pa –20,6 stopinje. Na Kredarici so namerili –27 stopinj. Najnižjo temperaturo na Kredarici so sicer izmerili v noči s 6. na 7. januar 1985, ko so namerili –28,3 stopinje.

Starejši, otroci, kronični bolniki Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo, da lahko trenutni mraz med drugim posebej prizadene starejše, otroke in kronične bolnike. Tamkajšnja strokovnjakinja za patronažno oskrbo Martina Horvat iz pogovorov z zaposlenimi v zdravstvu razbira, da mnogi starostniki živijo v slabih razmerah, kar jih ob posebej nizkih temperaturah dodatno ogroža. »Nekateri si ne zmorejo več zakuriti, drugi ne prepoznajo, da je treba bolj segreti prostore, tretji pa varčujejo pri kurjavi,« je naštela. Na NIJZ zlasti starejšim od 65 let svetujejo redno preverjanje temperature na domu. Ali so bivališča starejših sosedov in znancev primerno ogreta, pa lahko preverijo tudi drugi, svetujejo. Tudi sama se je ob terenskem delu še pred nekaj leti srečevala s starostniki, ki so bivali v težko predstavljivem mrazu, pravi naša sogovornica. Možnost, da bi kdo v hudem mrazu ostal prepuščen sam sebi, bi lahko zmanjšali tudi s krepitvijo patronažne službe, je opozorila. Danes so preventivni obiski predvideni, ko je posameznik osamel in socialno ogrožen. Zaposleni v zdravstvu se bojijo, da bo ob tej ozki definiciji obisk obveljal za neupravičenega in ga zdravstvena blagajna zdravstvenemu domu ali medicinski sestri, ki deluje samostojno, ne bo plačala. Tudi nekdo, ki prejema pokojnino, pa je morda že preveč oslabel, da bi poskrbel za primerno temperaturo v svoji hiši, je potreben pomoči, je ponazorila Horvatova. Po njenem bi bilo sedanje zagate smiselno urediti z zakonsko novelo, potrebne pa so tudi dodatne zaposlitve v tem delu zdravstva.