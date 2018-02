Balašević, ki sam sebi pogosto pravi kantavtor iz Vojvodine, slovi kot glasbenik, hkrati pa je tudi pesnik, pisatelj, igralec in režiser. Znan je po skladbah, kot so Svirajte mi jesen stiže, Dunjo moja, Neki novi klinci, Prva ljubav in Odlazi cirkus.

Medtem ko Balašević v drugih državah nekdanje skupne države polni velika prizorišča že vrsto let, v Sloveniji arenskega nastopa še ni imel. Kot so pojasnili organizatorji, je decembra razprodal arene v Zagrebu, Beogradu, pred nekaj dnevi tudi v Sarajevu. Preden bo pripotoval v Ljubljano, pa bo nastopil še v Splitu in Skopju.