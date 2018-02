Potem ko je ves čas veljalo, da v novonastalih kvalifikacijah za SP tri najboljše reprezentance iz vsake skupine prvega dela v drugega prenesejo le medsebojne rezultate, je Mednarodna košarkarska zveza Fiba danes postregla s presenečenjem. Zvezam je sporočila, da so ves čas živele v zmoti in da so pomembni izidi tudi proti zadnjeuvrščenim moštvom. Fiba si je tako privoščila nov spodrsljaj, saj bi morala ob predstavitvi sistema kvalifikacij jasno predstaviti vsako najmanjšo podrobnost, a tega ni storila. Za Slovenijo je tako obračun četrtega kroga proti Belorusiji naenkrat dobil veljavo, evropski prvak pa si je privoščil hud spodrsljaj, saj je v Minsku izgubil. Fiba s kvalifikacijami očitno dobiva tisto, kar je želela, saj eksoti premagujejo velesile, ki zaradi odsotnosti posameznikov iz lige NBA in evrolige igrajo z drugimi ali celo tretjimi postavami.

Da utegne imeti Slovenija proti Belorusiji težave pod košema, je bilo jasno v trenutku, ko je Gašper Vidmar po zmagi proti Črni gori odpotoval nazaj v Banvit. Vodstvo reprezentance ga bržčas ne bi spustilo, če bi vedelo, da bo tekma proti tokratnemu nasprotniku štela v drugem delu kvalifikacij. Za nameček se je v tretji minuti poškodoval še Edo Murić, ki na parket do konca ni več stopil. Belorusi so zagospodarili v skoku, ki so ga dobili s kar 46:28, v napadu izkoriščali šokantno slabo obrambo Slovenije, ki je v ključnih trenutkih zgrešila tudi nekaj čistih polaganj, za piko na i pa je Klemen Prepelič štiri sekunde pred koncem zapravil prosti met za izenačenje.

»Evropski prvak si poraza proti Belorusiji ne bi smel dopustiti. Še posebej, ker smo videli, da so v petek tu namučili Špance in izgubili praktično v zadnjem napadu. Ko si enkrat evropski prvak, moraš ta naziv braniti vsak dan. V tekmo smo šli, kot da je prijateljska, in bili za to kaznovani,« je po porazu za Kanal A razlagal Klemen Prepelič in dodal nekaj pikrih na celoten sistem kvalifikacij. »Vse skupaj je neregularno. Tisoč in ena stvar je, ki se spreminja iz dneva v dan. Vse skupaj je navadno sranje, a smo vsi v istem, zato izgovorov ni. Izgubili smo dve pomembni točki, ki ju bomo morali iskati proti na papirju precej močnejšim tekmecem.«

Drugi izid 4. kroga v skupini A: Španija – Črna gora 79:67 (23:17, 46:39, 64:53).

Belorusija – Slovenija 93:92 (26:24, 46:47, 75:74) Športna dvorana, gledalcev 1000, sodniki: Mazzoni (Ita), Poursanidis (Grč), Aunkrogers (Lat). Belorusija: Saddler 25 (1-1), Sitnik, Trascinecki, Krijsevič, Salaš 20 (4-2), Meščarako 6, Liutič 13 (3-2), Paliaščuk 2, Kudraucau 18 (5-4), Semianiuk 4, Belianko 3, Vaškevič 2 (2-0), selektor: Krucikau. Slovenija: Rebec 14 (4-3), Rupnik 6 (4-4), Prepelič 17 (6-4), Murić, Blažić 27 (10-8), Lapornik, Hrovat 2, Zagorac 13 (2-1), Mahkovic 3 (4-3), Dimec 7 (1-1), Čančar 3 (2-1), Vončina, selektor: Trifunović. Prosti meti: Belorusija 15-9, Slovenija 33-25. Met za dve točki: Belorusija 50-27, Slovenija 35-17. Met za tri točke: Belorusija 24-10, Slovenija 24-11. Skoki: Belorusija 46 (30 + 16), Slovenija 28 (23 + 5). Osebne napake: Belorusija 26, Slovenija 22. Igralec tekme: Maksim Salaš (Belorusija). Semafor: 7:7 (3), 15:15 (7), 28:35 (14), 52:47 (21), 64:55 (26), 78:79 (33), 85:91 (37).