Kot je dejal Juncker, nista ne komisija ne on osebno nikoli dejala, da bosta Srbija in Črna gora zagotovo vstopili do leta 2025. Do leta 2025 lahko vstopijo države kandidatke, je povedal. »Če država kandidatka do takrat, prej ali kasneje, izpolni vse kriterije za članstvo, bo EU te napore prepoznala,« je poudaril po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina.

Srbija in Črna gora sta sicer najdlje na poti v EU, saj se obe že pogajata. Albanija in Makedonija pa medtem na začetek pogajanj še čakata. Albanija je kandidatka za članstvo od leta 2014.