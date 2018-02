Če se je veliki pok zgodil pred okoli 13,8 svetlobnimi leti, pomeni, da se svetloba, ki jo je povzročila eksplozija omenjene hipernove, po vesolju širi že več kot tri četrtine časa, odkar vesolje obstaja.

Astronomi so hipernove prvič opazili pred manj kot desetletjem. Razlika med supernovo in hipernovo je tudi v tem, da je hipernova desetkrat močnejša kot supernova, njen nastanek pa znanstveniki še poskušajo razumeti. Opaženo hipernovo so poimenovali DES16C2nm, prvi pa so jo zapazili raziskovalci pri projektu »Dark Energy Survey«, ki se ukvarjajo z razumevanjem delovanja energije, ki povzroča širjenje vesolja.

Kaj žene eksplozije v vesolju? Hipernovo so prvič zaznali avgusta 2016, njeno velikost in svetlobo pa so potrdili dva meseca kasneje s teleskopoma VTL (Very Large Telescope) in Magellan Telescope v astronomskih centrih na Havajih in v Čilu. »Zdaj, ko poznamo način, kako najti podobe primere eksplozij, aktivno iščemo še druge, bolj oddaljene,« pravi eden izmed vodilnih raziskovalcev Mark Sullivan, z Univerze v mestu Southampton. »Ultravijolična svetloba hipernove nam poda informacije o količini kovine, ki je bila ustvarjena v eksploziji, prav tako pa o temperaturi. Podatka sta ključna za razumevanje, kaj povzroča in žene eksplozije v vesolju,« je še pojasnil.