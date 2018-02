Čeprav so se na sodišče zbrali vsi ostali vabljeni, pa Mrevljeta ni bilo na sodišče, prav tako sodnica ni prejela njegovega mnenja v pisni obliki, pri psihiatru je še vedno tudi sodni spis. Potem ko se izvedenec ni javil niti na telefon, je bila Neratova primorana narok preložiti na 14. marec.

Močno obžaloval dogodek

Ferlič je marca lani med vožnjo iz Hoč proti Mariboru lovil in s polavtomatsko pištolo streljal na vozilo 37-letnega Bistričana, v katerem sta se vozila tudi Ferličeva partnerka in njuna štiriletna hči. Moškega, ki bo zaradi povzročene gmotne in negmotne škode uveljavljal premoženjsko-pravni zahtevek v višini nekaj več kot 15.000 evrov, je ena od krogel tudi zadela in poškodovala.

V zagovoru je obdolženi močno obžaloval dogodek, ki naj bi bil po njegovih trditvah posledica njegovega psihično in fizično zelo napornega življenja v tistem obdobju. Kot je dejal, ni nameraval nikogar ustreliti ali umoriti, saj da je med lovom izstrelil pet nabojev, vse je usmeril proti gumam avtomobila.