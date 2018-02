V velikem delu Nemčije se je živo srebro to noč spustilo od 10 do 15 stopinj pod ničlo. Najhladneje je bilo v Turingiji, na Saškem, Bavarskem in v Baden-Württembergu, medtem ko je bilo nekoliko topleje na severovzhodu države, kjer pa je vseeno snežilo. Najnižjo temperaturo, minus 27 stopinj Celzija, so izmerili na najvišji gori Nemčije Zugspitze.

Izjemen mraz in sneg ta teden pričakujejo tudi po vsej Veliki Britaniji. Zaradi vetra bo občutek mraza podnevi kot ob temperaturah med 10 do 15 stopinjami pod ničlo, kar britanski vremenoslovci primerjajo z občutki mraza na severu Norveške in na Islandiji.

O hudem mrazu poročajo tudi iz Italije, sneg, veter in hladno vreme se obetata tudi Balkanu. V Srbiji bo danes najvišja temperatura dosegla dve stopinji Celzija pod ničlo.