Green je dosegel pet trojk in lepo dopolnil Aldridgea. »Vsaka zmaga je za nas velika zmaga. Ta mesec smo še posebej igrali v slogu toplo - hladno. Premagali smo res dobro ekipo, saj v njej igra najboljši košarkar na svetu,« je po tekmi dejal ostrostrelec Green, ki s soigralci ni mogel računati na prvega zvezdnika ekipe, poškodovanega Kawhija Leonarda.

Prvi zvezdnik gostiteljev LeBron James je le malo zaostal za trojnim dvojčkom, saj je končal pri 33 točkah, 13 skokih in devetih podajah, po tekmi pa je imel najkoristnejši igralec (MVP) lige NBA veliko za povedati čez sodnike. Menil je, da so jo tekmeci odnesli s precej nekaznovanimi prekrški nad njim.

LeBron nezadovoljen s sodniki

»Ne vidim razloga, zakaj sem šel samo štirikrat na črto prostih metov, če pa sem na tekmi vsaj 100-krat pod obročem in dobivam udarce, klofute in podobno,« je dejal James, ki meni, da sodniki premalo kaznujejo prekrške nad tistimi, ki gredo na koš, preveč pa ščitijo igralce, ki mečejo dlje od obroča, za tri točke: »Trojke so priljubljene in takšna navodila imajo tudi sodniki. A to ni prav.«

Slovenski zvezdnik lige NBA Goran Dragić je bil s svojo ekipo Miami Heat tokrat prost; naslednja tekma ga čaka v torek, ko bo s soigralci gostil Philadelphia 76ers.

Cleveland 94:110 San Antonio