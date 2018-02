Društvo Ambasadorji nasmeha je konec prejšnjega meseca s podpisom primopredajnega zapisnika prostore na Cesti dveh cesarjev predalo Mestni občini Ljubljana in se tako po seriji vlomov in vandalizma na objektu od njih dokončno poslovilo.

Urša Ivanovič, sekretarka društva, predvsem pa gonilna sila Ambasadorjev nasmeha, meni, da so se jih hoteli znebiti, kar so jim nekateri tudi namigovali, tega občutka pa se nikakor niso mogli otresti po zadnjem vlomu, ki je bil tako drzen, da jih je pustil brez besed. »To ni bil navaden vlom, tukaj je šlo za popolno uničenje prostora,« pravi Ivanovičeva in dodaja, da obupali prav gotovo niso, svoje delo nadaljujejo in še naprej pridno nabirajo nasmehe. Delo društva, ki s pomočjo živali izvaja terapije in različne aktivnosti, kamor spada tudi branje v družbi psov, je zdaj precej okrnjeno, zato iščejo nove prostore.

»To so bili namenski vlomi«

»Ko smo aprila 2013 dobili te prostore, smo jih bili zelo veseli. Bili so vse, kar smo si želeli,« se spominja Ivanovičeva in dodaja, da se je prvi vlom zgodil kmalu, pravzaprav takoj, ko so prostore opremili. »Toda vlome, poskuse vlomov in različne oblike vandalizma smo nekako vzeli v zakup, pač bila je takšna lokacija. Že pri prvem vlomu so nam ukradli bakrene cevi na radiatorjih in tako povzročili veliko škodo na parketu, razbili šipe. Vse smo sanirali. Tik pred zadnjim vlomom so nam izpraznili električne omarice in nas pustili brez elektrike.« Zadnji vlom, pri katerem so vlomilci v društvene prostore prišli skozi luknjo v steni sosednjega zapuščenega prostora, pa je bil kaplja čez rob. Ukradli so hladilnika, plastične cevi na radiatorjih, uniforme, hrano za pse, jedilni pribor… »Na srečo niso ukradli dokumentacije,« pravi sogovornica.

Ob vsem tem dogajanju, predvsem pa zaradi sumljivih vlomov, ki so se vseskozi ponavljali in postajali vse drznejši, so se člani društva spraševali, ali jih kdo morda ne želi prepoditi. »To so bili namenski vlomi,« meni Ivanovičeva. »Menda nas sosedje niso hoteli imeti v bližini, toda s sosedi nismo imeli nobenih konfliktov, ravno obratno, s tistimi, s katerimi smo bili v stiku, smo imeli pozitivne izkušnje.«